Confira os postos de vacinação contra Covid-19 para esta semana em Manaus

Manaus/AM - Manaus irá aplicar a vacina contra a Covid-19 em 50 pontos da capital, de segunda a sexta-feira (16 a 20). A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) ampliou o número de unidades de saúde que ofertam o imunizante, em substituição aos pontos estratégicos que deixaram de ser usados na campanha.

Segundo o secretário municipal de Saúde, Djalma Coelho, a imunização contra a doença está sendo concentrada nas unidades básicas, porque a utilização dos pontos estratégicos era temporária e os espaços estão voltando a ser usados conforme seus objetivos principais, em sua maioria, eventos ao público.

“A cobertura vacinal da população está em um patamar elevado e, consequentemente, a demanda diminuiu. Apesar disso, muitas pessoas ainda estão com doses pendentes e a mobilização do serviço para mais unidades de saúde vai aproximar ainda mais a vacina desse público”, afirmou.

A Semsa irá manter apenas os pontos estratégicos do shopping Phelippe Daou, zona Norte, e Studio 5, zona Sul, que funcionam de 9h às 16h. Os dois pontos atenderão crianças de 5 a 11 anos e o público com 12 anos ou mais.

No Disa Oeste, a Unidade Básica de Saúde (UBS) Santo Antônio e a policlínica Doutor Djalma Batista também irão atender o público infantil e adulto, de 8h às 17h.

Outras seis unidades de saúde serão referência apenas para a vacinação de crianças, de 8h às 17h. Já o público de 12 anos ou mais poderá buscar outras 40 unidades de saúde para receber o imunizante contra a Covid-19, de 8h às 17h.

As crianças e os adolescentes devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis, portando documento de identidade com foto ou certidão de nascimento, além do cartão de vacina. O público com 18 anos ou mais deve apresentar a carteira de vacinação e um documento com foto.

Em todos os pontos, a Semsa disponibiliza a primeira, segunda, terceira e quarta doses da vacina contra a Covid-19. A lista com endereços e horários pode ser conferida no site da Semsa (semsa.manaus.am.gov.br) ou nas redes sociais da secretaria (Semsa Manaus no Facebook, e @semsamanaus no Instagram).