Prefeitura anuncia ‘Maratona Aquática da Amazônia’ para fomentar esporte em Manaus

Manaus/AM - Uma nova maratona aquática deve entrar no calendário esportivo local a partir de outubro deste ano. O evento é a "Maratona Aquática da Amazônia" que vai acontecer no mês do aniversário de Manaus e contará com a presença de atletas de vários países.

A novidade foi anunciada nesse domingo (15), pelo prefeito de Manaus, David Almeida, durante a competição aquática Rio Negro Challenge (RNC).

“Acabamos de fechar uma parceria importante, e já adianto aqui, que em outubro vamos fazer uma maratona aquática mundial na cidade de Manaus, a ‘Maratona Aquática da Amazônia’. Nós queremos trabalhar a transversalidade do esporte com a saúde, transformando Manaus em uma cidade esportiva. Vamos implementar 50 núcleos e esse aberto de hoje vai se tornar contínuo, no primeiro e segundo semestres, atraindo assim, atletas de todo o mundo para a Amazônia, para que possamos divulgar as belezas naturais da nossa cidade e os nossos atletas. Vamos também ampliar os investimentos em esporte”, destacou Almeida.

A RNC reuniu na praia da Ponta Negra, zona Oeste, mais de 260 competidores de diversos lugares do país, com disputa de provas nas distâncias de 2 quilômetros, 4 quilômetros e 6 quilômetros. A competição, realizada pela Associação Aquática Amazonas, contou com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).