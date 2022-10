Inpa realiza programação especial para o Mês Nacional da Ciência

Manaus\AM - Oficinas, jogos, desenhos, exposições, portas abertas, palestras, minicursos, música e exibição de documentário. Estas são algumas das atividades que serão desenvolvidas de 17 de outubro a 12 de novembro pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa/ MCTI) para a população, especialmente estudantes e comunitários de Manaus e do interior do Amazonas. Todas as atividades são gratuitas.

A programação faz parte do Mês Nacional da Ciência, Tecnologia e Inovações (MNCTI), que inclui a 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT), evento de popularização da ciência coordenado anualmente pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) em todo o país, e o Inpa participa da SNCT desde a primeira edição. O tema deste ano é “Bicentenário da Independência: 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil”.

No Inpa, o MNCTI contará com quatro grandes eventos, que serão realizados entre outubro - Aniversário de 70 anos de criação (29 de outubro de 1952) - e em novembro, quando acontecerá a SNCT Ribeirinha - de 07 a 12 de novembro, nas Reservas de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas: RDS Puranga Conquista e RDS Uatumã, locais de atuação de grupos de pesquisa do Inpa, instituição com quase sete décadas de trajetória científica e uma das mais importantes da Amazônia.

“A SNCT de 2022 está comemorando o bicentenário da independência do Brasil. E a ciência tem tudo a ver com isso, porque a verdadeira soberania e independência vêm do conhecimento que temos sobre nosso país, e como usamos o patrimônio sobre o qual temos governança de modo a garantir nosso bem-estar, mas também o bem-estar das gerações futuras”, disse a coordenadora de Extensão e uma das coordenadora da SNCT, a pesquisadora Rita Mesquita. “A Amazônia é o nosso objetivo de ser, nossa missão é contribuir para conhecê-la, e desse modo, vamos ajudando a escrever nosso futuro, com respeito e sustentabilidade”, completou Mesquita.