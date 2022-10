Árvore tomba em telhado e igarapé transborda e água invade casa durante temporal em Manaus

As equipes do órgão estão a caminho dos locais para avaliar os danos e prestar auxílio às vítimas.

Segundo a Defesa Civil, duas ocorrências foram registradas no início desta tarde. A primeira ocorrência foi registrada no bairro Mauazinho, na Zona Sul, onde uma árvore caiu em uma casa e destruindo parcialmente o telhado, e deixou uma pessoa ferida.

