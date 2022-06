Incubadora abre edital para projetos tecnológicos e sustentáveis em Manaus

Manaus/AM - Chegou a hora de tirar aquela ideia e projeto inovador da gaveta e transformá-lo em um negócio de sucesso. A Incubadora de Empresas e Startups da Universidade Nilton Lins, BioTech da Amazônia (inBioTa) está lançando um novo edital para o processo seletivo de seu programa de incubação aberto ao público com um total de 10 vagas, cinco para cada semestre deste ano.

O edital e as inscrições já estão disponíveis no site da instituição (universidadeniltonlins.com.br) até o dia 16 de outubro e é voltado principalmente para o desenvolvimento de negócios inovadores, de base tecnológica ou não, nas áreas de sustentabilidade, biotecnologia, indústria e química verde, meio ambiente e operações relacionadas com a Bioeconomia.

De acordo com o coordenador da inBioTa e professor da Nilton Lins, Carlos Filipe Guimarães, o tempo de incubação até que um novo negócio, ou startup, possa atingir a maturidade e tornar-se economicamente viável varia de acordo com o projeto.

“Nosso programa prevê desde consultorias, assessorias e capacitações até a interação com outras instituições parceiras e cessão de espaço físico para reuniões e trabalho, além de acesso a toda a estrutura da Universidade, como laboratórios de pesquisa, salas de treinamento, auditórios, recursos audiovisuais e salas de informática”, destacou Guimarães.

Critérios

A avaliação dos projetos será feita por uma comissão formada profissionais da instituição, e também externos, com diversas expertises e especialidade na área de startups e que irão avaliar critérios como perfil empreendedor, gestão, capital e mercado

Os candidatos também deverão fazer uma apresentação oral de suas propostas.

Bio&Tic

Criada pela Nilton Lins em 2020, a inBioTa é um dos destaques do setor de startups e apoio a projetos de inovação tecnológica e sustentável no Estado.

Atualmente possui cinco empresas incubadas em sua estrutura, que desenvolvem projetos de biotecnologia, tecnologia social e também de alimentos com base em matéria-prima amazônica.

A Incubadora e as startups serão um dos destaques da Expo Amazônia Bio&Tic, evento que acontece entre os dias 30/06 a 02/07 no Centro de Convenções de Manaus, e vai reunir especialistas e representantes do ecossistema Bio&Tic para alavancar os polos de bioeconomia e digitais na Amazônia.

“Neste evento, o público poderá conhecer de perto, e até experimentar, alguns dos produtos que já são desenvolvidos pelas empresas que fazem parte da inBioTa, que também terá participação ativa nos eventos e mesas redondas”, acrescentou Carlos Filipe.