Proesc 2022: Programa repassa R$ 10 milhões para escolas municipais de Manaus

Manaus/AM - O prefeito David Almeida, lançou nesta quarta-feira (29), o Programa Orçamento na Escola (Proesc) de 2022, no valor de R$10,2 milhões, para as escolas municipais de Manaus. Proesc é uma solução financeira para escolas, que passam a ter autonomia para realizar pequenas manutenções nas unidades ou atividades educacionais.

A verba do programa irá atender as mais de 500 unidades de ensino da rede municipal, que totalizam 266.562 mil alunos. O repasse para as instituições será de R$ 38,06 por estudante matriculado na escola.

Todas as informações sobre o Proesc estão disponíveis no portal da Semed, https://semed.manaus.am.gov.br/proesc/, como leis, decretos, passo a passo, orientações, perguntas e respostas, instrumentos da composição da prestação de contas e manual, que tem como objetivo auxiliar, orientar e demonstrar aos gestores sobre a alocação e repasse, execução e prestação de contas de recursos repassados, por meio do Programa Orçamento na Escola. O documento apresenta conceitos básicos a respeito das fontes, critérios de distribuição e destinação dos recursos. Nele também constam orientações sobre a administração e movimentação dos recursos, liberação, formas de usos, prazos, responsabilidades dos gestores e da comunidade, bem como, ainda, documentos necessários para composição da prestação de contas.