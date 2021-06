Igreja promove ‘Dia do Amor’ com moradores de rua

Fazer o bem sem olhar a quem. Este é o objetivo da igreja Chama Church. E na tarde desta sexta-feira (18), a igreja promoveu o ‘Love Day’, o Dia do Amor, uma ação social com moradores de rua do abrigo emergencial temporário, na área da Concentração do Sambódromo, situada na Zona Centro-Oeste de Manaus.

Durante a ação foi feita a entrega de roupas e produtos de higiene pessoal, como escova de dente, creme dental, além de máscara facial e chocolate. A igreja também levou um grupo de voluntários que cantaram louvores, dançaram e encenaram.

O apóstolo da igreja e presidente da Chama Church, Richard Mattos, levou uma reflexão bíblica para os moradores do local. “Eu falei que eles não eram um erro, contei minha história de rejeição e que podemos não ter sido planejados por nossos pais, mas fomos escolhidos por Deus e que cada um foram criados para glória do pai”, revela.

Segundo a coordenadora do projeto Mercy House, da igreja Chama Church, que organizou o ‘Love Day’, Nara Nascimento, 39 moradores de rua participaram da ação social, que louvaram e escutaram atentamente a reflexão.

“Eu me sinto muito feliz e honrada junto com a equipe da igreja. Sinto que estou cumprindo o ‘ide’ do senhor: amar a Deus acima de tudo e o nosso próximo como a si mesmo. O meu coração se encheu de alegria ao ver que eles gostaram da ação e que se sentiram amados de alguma forma”, conta Nascimento.