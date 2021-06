Acidente: Carro capota e duas pessoas ficam feridas na estrada da Ponta Negra

Um homem e uma mulher ficaram feridos em um grave acidente envolvendo o carro em que estavam modelo Corolla e um outro veículo, uma Mercedes Bens, na avenida Coronel Teixeira, conhecida como estrada da Ponta Negra, zona Oeste. O acidente aconteceu na noite dessa sexta-feira (18).

Não se sabe as circunstância do acidente, mas o carro onde o casal estava capotou após colidir contra a Mercedes e ambos os veículos ficaram destruídos. A colisão aconteceu no sentindo bairro/Ponta Negra.

A mulher ficou em estado grave e o homem ficou com as pernas presas nas ferragens, mas foi resgatado por populares com o auxílio de uma barra de ferro antes da chegada do Corpo de Bombeiros. As vítimas foram levadas para um hospital da cidade. Já o condutor da BMW não ficou ferido.