Inaugurada décima Feira de Produtos Regionais da ADS em Manaus

Manaus/AM - A Agência de Desenvolvimento Sustentável (ADS), por meio do programa “Agro Amazonas”, inaugurou a décima Feira de Produtos Regionais, nesta sexta-feira (18/06), no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU), em Manaus.

A edição da Feira do CSU será realizada, semanalmente, na sexta-feira, de 14h às 19h, em um espaço de 40 metros quadrados.

Durante a inauguração, os clientes tiveram a chance de adquirir alimentos frescos e saudáveis, além de lanches regionais. No total, a iniciativa do governo disponibilizou uma média de 30 feirantes no local.

A produtora rural, Erilene Rabelo, que participa das feiras há mais de dois anos, falou sobre suas expectativas para essa nova edição no CSU.

Calendário de feiras em Manaus – Agora os produtores da capital passaram a ter cerca de 10 Feiras de Produtos Regionais, confira:

Terça-feira:

• Das 14h às 19h, no Sumaúma Park Shopping (Cidade Nova)

• Das 14h às19h no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

Quarta-feira:

• Das 15h às 19h, no estacionamento do Shopping Ponta Negra

Quinta-feira:

• Das 14h às 19h, no Manaus Plaza Shopping (Chapada)

• Das 14h às 19h, na Praça do Dom Pedro

Sexta-feira:

• Das 14h às 19h, no Centro Social Urbano do Parque Dez (CSU)

Sábado:

• Das 5h ao meio-dia, no Centro Associativo dos Suboficiais e Sargentos da Aeronáutica em Manaus – Cassam (Chapada)

• Das 5h ao meio-dia, no Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis)

• Das 5h ao meio-dia, no Centro Estadual de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova)

• Das 5h ao meio-dia, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou (Santo Antônio).