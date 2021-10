Idoso morre afogado enquanto consumia bebidas alcoólicas em porto de Manaus

Testemunhas relataram à polícia que Fernando estava consumindo bebidas alcóolicas quando decidiu dar um mergulho e acabou se afogando. As pessoas que estavam no local ainda tentaram reanimar a vítima, mas não tiveram sucesso.

Manaus/AM - Um pescador, identificado como Fernando Nunes Mendes, de 65 anos, morreu afogado às margens do Rio Negro, no Porto do São Raimundo, zona Oeste de Manaus.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.