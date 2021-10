Caminhão-pipa é usado para conter incêndio no Igarapé do Mindu, em Manaus

Manaus/AM - O caminhão-pipa utilizado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), no programa de arborização Manaus Verde, precisou ser acionado, nesta terça-feira (05), para apagar o incêndio em um trecho do parque linear do Igarapé do Mindu, no bairro Novo Aleixo, zona Leste de Manaus.

O local vem sendo alvo das ações de arborização da prefeitura desde o início do ano, como resposta às constantes tentativas de degradação ambiental da área por meio de construções irregulares. Até o momento não foram identificados os autores do incêndio, que foi controlado pelos operadores do caminhão-pipa, após usarem em torno de 15 mil litros de água.

“O fogo estava alto. O nosso pessoal teve muita dificuldade para apagar, mas conseguiu. Nesta quarta-feira vamos fazer novamente o rescaldo do local atingido pelas chamas. Acredito que tentaram tocar fogo no lixo e acabou resultando nesse incêndio”, disse o diretor de Arborização da Semmas, Deyvson Braga.

Denúncias - O secretário da Semmas, Antônio Stroski, reforçou o número para a população denunciar esse tipo de prática, que, neste período de calor na região, infelizmente, aumenta.

“Claro que o primeiro número é o do Corpo de Bombeiros, o 193, e depois pode nos acionar, via WhatsApp, pelo 98842-2161, para que possamos identificar os autores e aplicar as sanções previstas”, informou.