Câmara de Manaus analisa amanhã PL que cria Refis Municipal 2021

Manaus/AM - O Projeto de Lei nº 554/2021, encaminhado pelo Executivo Municipal, instituindo o Programa de Recuperação Fiscal do Município de Manaus (Refis Municipal) para pagamento dos créditos tributários e não tributários em atraso de pessoas físicas e jurídicas, será uma das matérias analisadas pelos vereadores da capital, durante a pauta da sessão desta quarta-feira (6/10).

No PL enviado à Câmara, o prefeito David Almeida informa que, atualmente, a dívida do contribuinte manauara com a prefeitura ultrapassa os R$1,6 bilhão e que a meta é recuperar, ao menos, R$ 70 milhões, com as negociações por meio do Refis 2021.

“Em sua essência, o Refis Municipal não configura renúncia de receita tributária, uma vez que seus benefícios são incidentes apenas sobre juros e multas, o que por si só não compromete as metas de arrecadação”, esclarece parte do texto do PL que cria o Refis Municipal 2021.

O PL do Executivo prevê descontos de até 100% nas multas e juros de mora, para pagamento à vista de todos os tributos municipais em atraso até 31 de dezembro de 2020, além da possibilidade de desconto para pagamentos em até 12 parcelas, nos casos de pagamento de multas de infração fiscal.