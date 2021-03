Hospital Delphina Aziz abre mais 10 leitos de UTI

Manaus/AM - O Governo do Amazonas abriu, neste sábado (06), mais 10 leitos de Unidades de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Delphina Aziz, unidade referência para o tratamento de pacientes com a Covid-19 no estado. Com os novos leitos, que já estão aptos para receber pacientes, o hospital passa a operar com 180 leitos de UTI, além de 291 leitos clínicos.



O secretário de Estado de Saúde do Amazonas, Marcellus Campêlo, destaca que, desde que se tornou referência para pacientes com Covid-19, a capacidade de atendimento em UTI do hospital foi ampliada em mais de 260%.



“Só aqui no Hospital Delphina Aziz, saltamos de 50 leitos de UTI, antes da pandemia, para os 180 atuais. Com a abertura desses novos leitos de UTI, o hospital passa a contabilizar 471 leitos, nesse momento, exclusivos para atendimentos a pacientes com covid-19”, ressalta.



No início de 2020, o hospital contava com 134 leitos totais. Somente esta semana foram abertos 20 leitos de UTI no hospital. Com a atual estrutura instalada, o Delphina Aziz está entre os três maiores hospitais no Brasil em número de leitos de UTI para tratamento da Covid-19.