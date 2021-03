Idosos em vulnerabilidade social recebem kits de higiene em Manaus

Para doar As empresas interessadas em fazer doações de alimentos e kits de higiene, para os públicos em vulnerabilidade social atendidos pela Sejusc, podem entrar em contato por meio do número (92) 98500-6270.

Uma das organizações que receberam as doações é o grupo Unidos em Cristo, localizado no bairro Alvorada, zona centro-oeste.

“Já conseguimos contemplar 22 grupos de idosos de diversas zonas de Manaus, sendo assim quase 50% do total. O objetivo deste projeto é que estes idosos que estão em isolamento social, e são considerados de grupo de risco, não estejam em aglomerações. Estamos entregando as doações in loco, sendo cada coordenador responsável por entregar em suas residências”, disse.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.