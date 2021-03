Mais de 10 bares são fechados por descumprirem decreto em Manaus

Durante as abordagens, equipes da Força Tática e Batalhão de Choque realizaram revistas nos indivíduos que estava no local. Na Avenida Itaúba, no bairro Jorge Teixeira, a Força Tática prendeu uma dupla com uma pistola, aparelhos celulares, equipamento de embalagem a vácuo e quase R$ 4 mil em espécie.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.