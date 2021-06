Hospital de Manaus ultrapassa 500 altas de pacientes recuperados da Covid

Manaus/AM - O Hospital de Campanha de Combate à Covid-19 Nilton Lins alcançou o total de 515 altas, com mais 10 pacientes recuperados, que deixaram a unidade nesta sexta-feira (11). O hospital ainda vai superar essa marca, chegando a 520, neste sábado (12), quando acontecerão mais cinco altas.



O diretor-clínico da unidade, Elber Santos, afirma que as altas são fruto do protocolo de atendimento realizado no beira-leito de cada um dos pacientes, seguindo as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS).



"A partir do momento que a gente instalou esses protocolos, essa visita multidisciplinar com base em recomendações da Organização Mundial de Saúde e de estudos sérios, a gente conseguiu ver melhor resultado tanto de alta, como níveis de satisfação também por parte dos pacientes e um atendimento mais humanizado. Isso aí, sem sombra de dúvidas, trouxe um melhor atendimento para esses pacientes, altas mais seguras, permitindo que eles pudessem ir pra casa mais cedo”, ressaltou Elber Santos.



Internações - O Hospital de Combate está com uma taxa de ocupação próxima dos 50%, segundo o diretor-clínico da unidade, com cerca de 30 pacientes internados.



O diretor-clínico da unidade pede à população de todo o estado que continue adotando as medidas não farmacológicas de prevenção ao vírus; e que busquem se vacinar quando estiverem com doses disponíveis para sua faixa etária.



“A recomendação que a gente sempre fala é: sempre continuar mantendo o distanciamento social, isolamento social com distanciamento. Para aqueles que já estão dentro da grade de vacinação, se vacinar, e de preferência com toda convicção fazer a segunda dose. Essas são as únicas medidas que a gente tem hoje: as medidas de higiene pessoal, isolamento, distanciamento e a vacina que são eficazes no combate, na prevenção, tanto do contato com o vírus, quanto na disseminação”, orientou.