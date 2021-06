Procon apreende 40 Kg de alimentos e produtos fora da validade em mercado de Manaus

“As fiscalizações continuam e o Procon-AM tem encontrado irregularidades na comercialização de itens do gênero alimentício e limpeza. Nosso objetivo é prezar pela saúde e segurança do consumidor e para isso temos que coibir essa prática. As empresas que estão enquadradas nessa infração terão os produtos inadequados apreendidos, descartados e serão autuadas”, explica o diretor-presidente do órgão, Jalil Fraxe.

A equipe do órgão retirou produtos de limpeza e higiene pessoal, além de alimentos. Os itens estavam com validade expirada e/ou embalagens violadas.

Manaus/AM - O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor (Procon-AM) apreendeu 46,5 Kg de produtos em condições inadequadas para consumo em um supermercado no bairro Armando Mendes, Zona Leste de Manaus. A ação ocorreu nesta sexta-feira (11).

