Homem que matou venezuelano com barra de ferro pega 14 anos de prisão em Manaus

Manaus/AM - A 3ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus condenou a 14 anos de prisão, em julgamento realizado na terça-feira (13), o réu Carlos Henrique Jardim da Silva por matar o venezuelano Francisco Luis Zacarias Mendonça, com golpes de barra de ferro na cabeça. O crime ocorreu em junho de 2021, no bairro Parque 10.

De acordo com inquérito policial, no dia do crime, Alessandro e Francisco estavam discutindo, quando o primeiro proferiu palavras ofensivas referentes à nacionalidade da vítima, insultando também a esposa dele e outro indivíduo que estavam no local.

De acordo com os autos, após o ocorrido, Alessandro, que apresentava comportamento alterado e estaria sob efeito de entorpecentes, foi até a sua casa, retornou com uma barra de ferro e atingiu o braço da vítima, que caiu no chão e continuou sendo golpeado na cabeça, indo a óbito no local. A companheira da vítima, Genifer Margarita, também foi agredida com a barra de ferro.

Alessandro foi condenado a 14 anos e um mês de prisão por homicídio e também pela lesão corporal contra a companheira da vítima.

Na sessão de julgamento, o Ministério Público do Amazonas foi representado pelo promotor de justiça Luiz do Rego Lobão Filho e o réu teve em sua defesa o defensor público Oswaldo Machado Neto.

A tese de legítima defesa sustentada pela Defensoria Pública foi recusada pelo Conselho de Sentença, que acatou, no entanto, a desqualificação do crime de homicídio qualificado para homicídio simples.

Com a condenação o juiz Carlos Jardim determinou o início do cumprimento provisório da pena, mantendo a prisão de Alessandro Souza Farias.