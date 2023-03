Mutirão oferece exames gratuitos e criação de currículos para venezuelanos em Manaus

Para isso, a iniciativa fará a distribuição de materiais informativos (como cartazes, flyer, cartilhas e outros impressos), além da divulgação de vídeos com orientações sobre a importância da vacinação, prevenção da doença e como acessar a rede pública de saúde. Também haverá uma ampla divulgação nas redes sociais, inclusive com posts em espanhol e na língua indígena Warao.

Os serviços gratuitos que serão oferecidos são: jornada de prevenção reprodutiva, testagem de IST/HIV, testagem de tuberculose, exame preventivo, atendimento com clínico geral, teste rápido de sífilis, cuidados odontológicos, testagem de Covid-19, vacinação contra Covid-19, monitoramento da pressão e glicose, além do mutirão para elaboração de currículos, entre outros. A atividade será promovida em parceria com a Unidade Básica de Saúde (UBS) Vicente Pallotti.

