Homem é condenado por matar amigo e arrastar corpo pelo pescoço após bebedeira em Manaus

Manaus/AM - O réu Carlos Gabriel Maia Batista foi condenado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Manaus por homicídio qualificado, na segunda-feira (13). Ele matou a facadas Claudionor Mariano Bispo de Souza, em janeiro de 2020.

De acordo com o processo, Claudionor, sua companheira Deniane Ferreira Reis, Carlos Gabriel e uma mulher não identificada que acompanhava o réu, estavam bebendo na residência de Deniane, na rua Maracá da Serra, no km 4 da BR-174.

Em determinado momento, conforme as investigações que serviram de base para a denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM), teve início uma discussão no interior da residência, instante em que Carlos Gabriel pegou uma faca e desferiu vários golpes em Claudionor, matando-o na hora. Depois de matar Claudionor, Carlos Gabriel ainda amarrou uma corda no pescoço do cadáver e o arrastou até o lado de fora da residência.

Carlos Gabriel foi condenado a 14 anos de prisão sem direito a recorrer em liberdade. O crime foi tipificado como motivo torpe e por meio cruel. O réu ainda tentou alegar legítima defesa, mas devido a crueldade da morte e o sofrimento da vítima a justificativa não foi aceita.

Após a instrução em plenário e a realização dos debates entre MP e Defesa, foi procedida a votação, tendo o Conselho de Sentença decidido condenar o réu pelo crime de homicídio qualificado com uso de meio cruel, com reconhecimento do privilégio (sob o domínio de violenta emoção). Com a condenação pelo Conselho de Sentença, a juíza Roseane do Vale aplicou a pena de 14 anos e sete meses de prisão em regime fechado.