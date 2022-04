Homem que estuprou mulheres na frente do pai e marido das vítimas é condenado em Manaus

Manaus/AM - Atualmente preso em Cuiabá (MT), Célio Roberto Rodrigues foi condenado a 56 anos e oito meses pelos crimes de homicídio, tentativa de homicídio e dois estupros contra duas mulheres no dia 18 de agosto de 2012, em uma casa na zona Sul de Manaus.

O julgamento foi realizado no Fórum Ministro Henoch Reis por meio de videoconferência. De acordo com o inquérito da Polícia Civil do Amazonas, o crime aconteceu por volta das 5h quando pai, filha e mais um casal estavam esperando a rota (condução) que levaria as mulheres ao trabalho, no Polo Industrial de Manaus.

Os quatro foram surpreendidos por um homem armado, que anunciou um assalto e os obrigou a entrar na casa do casal, localizada em frente ao ponto da rota. As duas mulheres foram obrigadas a deitar na cama de um dos quartos, enquanto os homens tiveram de ficar deitados no chão.

Quando o acusado começou a sessão de estupro contra as duas moças, os homens reagiram, momento em que o acusado atirou no pai de uma das vítimas que morreu no local. O marido da outra mulher foi ferido com um tiro de raspão na região da costela. Em seguida, o suspeito conseguiu fugir.

Célio foi preso em Itacoatiara dias após o crime usando o nome falso de Herley Nascimento Santos. Na delegacia, em Manaus, ele foi reconhecido pelas vítimas. O homem afirmou à polícia que usava outra identidade para esconder pelo menos 21 crimes praticados no Estado de Rondônia. A vítima afirmou em plenário que no dia da prisão dele, pelo menos 15 mulheres compareceram à delegacia e o acusaram de estupro.

Durante o interrogatório, Célio disse ter várias condenações por estupro, assalto, roubo, furto e tráfico de drogas, mas negou a autoria deste crime. “Estou cumprindo pena de mais de 400 anos de prisão. Não teria motivos para não assumir mais esse crime, caso tivesse sido eu. Mas fui preso em Itacoatiara por outros crimes e quando me levaram para Manaus fiquei sabendo que estava sendo culpado desse caso”, disse Celio que ainda relatou a prática de vários estupros e outros crimes no Amazonas, em Mato Grosso (MT), Rondônia e Mato Grosso do Sul (MS).