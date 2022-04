Corpo de Bombeiros irá continuar buscas por paraquedista por mais 15 dias

Manaus/AM - Foi anunciado nesta quinta-feira (28), pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas, que as buscas intensificadas pelo Gabinete de crise ao paraquedista Luiz Henrique Cardelli, de 33 anos, foram encerradas após falta de indícios, no entanto, os bombeiros continuam procurando por Luiz pelas próximas semanas.

“Hoje encerramos os trabalhos do gabinete, mas o Corpo de Bombeiros vai continuar seu trabalho. Se tivermos mais na frente algum indício de algo novo, poderemos vir a abrir novamente o Gabinete de Crise, mas por hora encerramos esse trabalho que ocorreu ao longo de 14 dias”, disse o general Carlos Alberto Mansur.

Faziam parte das buscas o Departamento Integrado de Operações Aéreas (Dioa), Secretaria Executiva Adjunta de Operações (Seaop), Polícia Militar do Amazonas (PMAM), Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) e Marinha do Brasil.

A partir de agora, segundo o Comandante Muniz, apenas os militares do Corpo de Bombeiros irão continuar as buscas por mais 15 dias.

Muniz esclareceu ainda, que continuarão apurando informações de ribeirinhos e indo nos mesmos locais em que já fizeram buscas.