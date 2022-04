Veículos do transporte clandestino são tirados de circulação em Manaus

Manaus/AM - Em mais uma ação para ordenar o transporte na zona Norte da cidade, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), realizou, nesta quinta-feira (28), duas fiscalizações para remover das ruas veículos que fazem o transporte clandestino de passageiros, colocando em risco a vida dos usuários.

Os fiscais do IMMU abordaram, logo pela manhã, um ônibus descaracterizado realizando transporte clandestino e contava com cerca de 60 passageiros e circulava em direção à avenida coronel Teixeira, zona Oeste. Com o apoio da Polícia Militar, o ônibus foi interceptado para fiscalização na avenida Max Teixeira, zona Oeste, os usuários foram realocados em outro coletivo cedido pela prefeitura.

O fiscal de transporte do IMMU, Jonas Moura, afirmou que a fiscalização continuará acontecendo e ainda será estendida a outras áreas da cidade.

A outra operação realizada por agentes de trânsito e fiscais de transportes, aconteceu na avenida Dona Otília, na comunidade Parque São Pedro, bairro Tarumã, zona Oeste. Na ocasião, quatro veículos foram removidos por estarem transportando passageiros irregularmente e sem estarem cadastrados no órgão de trânsito.

No total, cerca de 6 carros e um ônibus foram autuados com multas por estarem realizando o transporte de passageiros sem terem registro no órgão e multas de trânsito por estarem fora das especificações do Código Trânsito. Após as notificações e orientações aos motoristas, os veículos foram removidos ao parqueamento da prefeitura.

O IMMU disponibiliza os números de telefone 118 e 3642-2748 para denúncias, caso alguém identifique esse tipo de irregularidade no transporte público, agentes de trânsito estão em monitoramento no Centro de Controle da Cidade, de segunda a sexta-feira, de 7h às 14h.