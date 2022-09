Homem pega 6 anos de prisão após ser flagrado com 10 trouxinhas de maconha em Manaus

A droga deve ser incinerada pela autoridade responsável e os bens, objetos e valores apreendidos, por não ter havido comprovação de boa origem, foram decretados como perdidos em favor da União, de acordo com o artigo 243, parágrafo único, da Constituição da República e artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, por intermédio do Fundo Nacional Antidrogas (Funad).

Com pena prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, também conhecida como "Lei das Drogas", o réu teve aplicada pena restritiva de liberdade, que deve ser cumprida em regime inicial fechado.

