Comitiva da Embaixada da China visita Zona Franca de Manaus

Manaus/AM - Uma comitiva da Embaixada da China no Brasil e da Câmara de Comércio Brasil-China do Amazonas visitou nesta sexta-feira (9) a sede da Suframa para aprofundar o conhecimento sobre o modelo Zona Franca de Manaus, conhecer oportunidades de negócios e discutir o fortalecimento de parcerias que possam ser frutíferas às relações bilaterais.

A comitiva foi recebida na Autarquia por uma equipe composta pelo superintendente Algacir Polsin, pela chefe do Escritório de Representação do Ministério das Relações Exteriores (MRE) na Região Norte (Erenor), ministra Maria Deize Camilo Jorge, e por servidores atuantes nas áreas de Estudos Econômicos e Empresariais, Análise de Projetos Industriais e Comércio Exterior.

No início da reunião, os representantes da Suframa fizeram uma breve apresentação institucional sobre as principais diretrizes da Suframa e do modelo ZFM, ressaltando informações como os indicadores socioeconômicos do Polo Industrial de Manaus (PIM), as premiações internacionais da Zona Franca de Manaus, os marcos regulatórios de incentivos fiscais, Processos Produtivos Básicos (PPBs) e as alternativas logísticas da região, entre outras.

Oportunamente, eles também destacaram a importância dos investimentos chineses na região – em 2020, foram registradas 57 empresas com capital chinês atuando no Amazonas, incluindo empresas renomadas como Gree, Semp TCL, BYD, Hikvision e Y-Sheng –, e colocaram-se à disposição para colaborar no esclarecimento de dúvidas de novas empresas e investidores chineses que tenham interesse em se instalar na área incentivada da ZFM.