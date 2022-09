Carro com 5 crianças capota e invade área do Jardim Botânico em Manaus

Manaus/AM - Um carro com cinco crianças a bordo capotou em um acidente de trânsito, na tarde deste sábado (10), e invadiu uma área do Jardim Botânico de Manaus, na avenida Margarita, no bairro Cidade de Deus, na Zona Norte.

Acidente de trânsito na Reserva Adolfo Ducke, em Manaus pic.twitter.com/CPEnrdubms — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 10, 2022

A condutora do carro modelo Gol, de cor branca, contou que perdeu o controle do veículo que estava no sentido bairro/Centro.

Acidente de trânsito na Reserva Adolfo Ducke, em Manaus pic.twitter.com/CPEnrdubms — Portal do Holanda (@portaldoholanda) September 10, 2022

A Polícia Militar informou que apenas uma das crianças ficou ferida, foi socorrida pelos agentes do Samu e encaminhada para uma unidade hospitalar.