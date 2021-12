Henrique Martins é liberada para pedestres após desabamento de prédio

Manaus/AM - Foi liberada a trafegabilidade da rua Henrique Martins, entre a Avenida Eduardo Ribeiro e rua Joaquim Sarmento, no Centro de Manaus, para a passagem de pedestres, após a obra de recuperação da área afetada por uma grande erosão ocasionada na rede de drenagem. No local, havia prédios antigos construídos irregularmente em cima da galeria, a qual não suportou o peso dos imóveis e o grande fluxo de águas pluviais, e por isso, estava em eminente risco de desabamento. O engenheiro da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Igor Mendes, fiscal da obra, afirma que o passar dos anos, a constante ocorrência de chuvas e o grande fluxo de água na galeria contribuiu para a erosão do solo, causando o surgimento de uma grande cratera no local. Por conta do risco de desabamento do imóvel vizinho, os serviços de reconstrução da rede foram feitos manualmente, visto que as trepidações que os equipamentos mecânicos iriam causar poderiam botar em risco a vida dos trabalhadores. Desabamento O desabamento do prédio na rua Henrique Martins ocorreu na noite de 18 de novembro. O local estava vazio e não houve vítimas.

