Defensoria entrará com ação pelo rompimento de adutora em avenida de Manaus

Manaus/AM - A Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM) ingressará com uma ação civil pública por danos morais e materiais coletivos contra a concessionária do serviço de água, Manaus Ambiental, pelo rompimento de uma adutora na Rua Marciano Armond, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus.

A adutora se rompeu no início da tarde de segunda-feira (20), deixando a via alagada, o que prejudicou o fluxo do trânsito e provocou prejuízos a moradores e comerciantes da área. Nesta terça-feira (21), a equipe do Nudecon esteve no local para averiguar a situação e ouvir a população.

“Vamos enviar ainda hoje notificação à concessionária para obter informações sobre o tempo em que ficou interrompido o fornecimento de água por conta do rompimento da adutora nesta segunda-feira, quantos bairros foram afetados e se a empresa tem uma proposta de acordo para sanar os prejuízos à população”, afirmou o defensor público Christiano Pinheiro da Costa, coordenador do Nudecon.

Para os comerciantes do local, além da lama acumulada com a enxurrada de água após o rompimento da adutora, o prejuízo ocorreu também pela interrupção do funcionamento de seus estabelecimentos. Com o alagamento da rua, os consumidores ficaram impedidos de chegar até lojas e restaurantes.

Além da ação civil pública coletiva, serão ingressadas ações individuais para análise do prejuízo de cada morador ou comerciante. As ações serão protocoladas após o recesso forense da Justiça, que se encerra no dia 6 de janeiro de 2022.