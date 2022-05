Governador anuncia construção de 50 pontes em 16 bairros de Manaus

As obras estão em processo de licitação no Centro de Serviços Compartilhados (CSC) e tem o objetivo de melhorar a mobilidade urbana e a segurança da população que depende dessas estruturas para transitar nos bairros.

Manaus/AM - O governador do Amazonas, Wilson Lima, anunciou nesta quinta-feira (19), a construção de 50 novas pontes em concreto armado em 16 bairros de cinco diferentes zonas de Manaus. São investimentos de R$ 70 milhões, que fazem parte do programa +Pontes.

