Gabarito preliminar do concurso para defensor público do Amazonas sai nesta segunda

Manaus/AM - O gabarito preliminar da prova escrita objetiva do concurso para defensor público do Amazonas será divulgado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) nesta segunda-feira (13). A prova, que representa a 1ª fase do certame, foi aplicada na manhã deste domingo (12).

Para conferir o gabarito, o candidato deve acessar o site da FCC (www.concursosfcc.com.br). De caráter eliminatório e classificatório, a prova escrita objetiva foi composta por 100 questões objetivas de múltipla escolha, com cinco alternativas cada. O tempo máximo para resposta foi de cinco horas.

Ao todo, 2.106 candidatos se inscreveram para o concurso público. Ainda não foram divulgados números sobre a ausência de participantes.

São oferecidas cinco vagas para novos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), sendo duas de ampla concorrência; duas reservadas à população preta, parda, indígena ou quilombola; e uma destinada a candidatos com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 14.600,30. Participam do certame bacharéis em Direito que, na data da posse no cargo, devem contar com no mínimo dois anos de atividade jurídica devidamente comprovada.

Interposição de recursos

Recursos com relação à aplicação da prova escrita objetiva podem ser interpostos pelos candidatos até a terça-feira (14). Os recursos deverão ser encaminhados exclusivamente pela Internet, no site da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), de acordo com as instruções constantes na página do Concurso Público.

Resultado

O resultado preliminar da prova escrita objetiva será divulgado no dia 21 de janeiro de 2022. O resultado definitivo e a convocação para a segunda fase do concurso acontece em 3 de fevereiro.