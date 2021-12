Confira os 53 pontos de vacinação contra covid em Manaus nesta semana

Em todos os locais estão disponíveis primeira e segunda doses, além da de reforço. A Semsa Manaus alerta para os intervalos para a segunda dose: Pfizer (21 dias), CoronaVac (28 dias) e AstraZeneca (56 dias). Para a dose de reforço do imunizante Janssen, que pessoas com mais de 18 anos, à exceção de gestantes e puérperas, podem receber, o intervalo é de pelo menos dois meses da data em que tenha recebido a dose única.

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) disponibiliza os endereços e horários de funcionamento, por meio do link http://bit.ly/localvacinacovid19 e também nos perfis oficiais das redes sociais da secretaria @semsamanaus, no Instagram, e Semsa Manaus, no Facebook.

A partir de quinta-feira, 16, a campanha ganha o reforço do shopping Via Norte e de mais cinco centros de compra onde há pontos para vacinar. Nesses locais e na carreta da vacina, na Praça Heliodoro Balbi, Centro, o atendimento vai até domingo, 19.

