Gabarito do concurso para defensor público do Amazonas é divulgado; veja

Manaus/AM - O gabarito preliminar da prova escrita objetiva do concurso para defensor público do Amazonas foi divulgado pela Fundação Carlos Chagas (FCC) nesta segunda-feira (13). A prova representa a 1ª fase do certame e foi aplicada em um centro universitário da Zona Centro-Sul de Manaus, neste domingo.

Ao todo, 2.106 candidatos se inscrevam para o concurso público. Ainda não foram divulgados números sobre a ausência de participantes.

São oferecidas cinco vagas para novos membros da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), sendo duas de ampla concorrência; duas reservadas à população preta, parda, indígena ou quilombola; e uma destinada a candidatos com deficiência. A remuneração inicial é de R$ 14.600,30. Participam do certame bacharéis em Direito que, na data da posse no cargo, devem contar com no mínimo dois anos de atividade jurídica devidamente comprovada.

Confira abaixo os gabaritos de acordo com o tipo de prova;