TRE divulga editais para cargo de juiz eleitoral em Manaus

Manaus/AM - O Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE/AM) divulgou, nesta segunda-feira (13), dois editais para preenchimento de cargos de juiz eleitoral da 58ª e 70.ª Zona Eleitoral, em decorrência do fim do período bienal dos magistrados que atualmente os ocupam.

Segundo o TRE/AM, o formulário de inscrição encontra-se disponível no site do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (www.tre-am.jus.br), acessando o link: O TRE, Zonas Eleitorais, Edital de inscrição de juizes eleitorais.

Os interessados têm prazo até 07 de janeiro de 2022 para apresentar requerimento de inscrição.