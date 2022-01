Força-tarefa visa agilizar notificação de casos de Covid e síndromes gripais em Manaus

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus criou uma força-tarefa para notificar os casos de Covid-19 e síndromes gripais registrados no Centro Municipal de Testagem, que funciona em caráter emergencial desde o último dia 12, no Studio 5 Centro de Convenções, na zona Sul da cidade. O trabalho de registro nos sistemas oficiais, realizado de forma rotineira pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), está sendo reforçado por uma equipe de 30 servidores municipais, que irão atuar exclusivamente nesta tarefa, devido ao grande fluxo de testes processados na unidade de testagem rápida.

Os servidores da força-tarefa irão trabalhar em regime de escala, no horário das 8h às 17h, para garantir agilidade na inserção dos resultados dos testes no e-SUS Notifica. O sistema é uma das plataformas de informação do Ministério da Saúde e concentra os registros de casos suspeitos e confirmados (positivos) de Covid-19 e outras síndromes gripais de todo o país.

Fluxo

Os resultados dos testes realizados no Centro Municipal de Testagem para Covid-19 são reunidos em lotes pelos coordenadores da unidade e encaminhados ao CCC, para que a força-tarefa faça a inserção manual das informações no sistema do governo federal. Até sexta-feira, 14/1, já haviam sido realizados no local, 7.289 exames, dos quais 43% com resultado positivo para Covid-19.

O Centro de Testagem, coordenado pela Semsa, está funcionando desde a última quarta-feira, 12, com atendimento de segunda-feira a sábado, das 9h às 19h, para pessoas com sintomas gripais há, no máximo, sete dias.

A unidade de testagem foi criada pela Prefeitura de Manaus para facilitar o acesso da população ao diagnóstico e assistência às síndromes gripais. A previsão inicial é que o serviço funcione por 15 dias.

Os testes de antígeno para a Covid-19 também podem ser realizados por pessoas com sintomas, como febre, coriza, dor de cabeça, dor de garganta e dor no corpo em 51 Unidades Básicas de Saúde da Semsa, cujos endereços e horários de funcionamento podem ser conferidos pelos link: bit.ly/ubscovidmanaus.