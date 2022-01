Briga de ‘galera’ causa confusão generalizada no Manauara Shopping; Vídeo

Testemunhas que estavam fazendo compras no shopping acreditam que a briga entre os jovens pode ter sido fruto do “rolezinho” um tipo de encontro que em geral é promovido por adolescentes, e marcado pelas redes sociais.

Manaus/AM - Uma briga na tarde deste sábado (15), causou confusão generalizada no Shopping Manauara, localizado no bairro Adrianópolis, zona Sul de Manaus.

