Floricultura é inaugurada no cemitério Nossa Senhora Aparecida, em Manaus

Manaus/AM - A Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (Semulsp), inaugurou a floricultura Mccabe da Silva Barreto, com 11 boxes, em frente ao cemitério Nossa Senhora Aparecida, no bairro Tarumã, Zona Oeste da capital. O espaço vai abrigar os ambulantes com a comercialização de flores, velas e outros artigos. O secretário da Semulsp, Sabá Reis, destacou que o espaço contempla também banheiro feminino e masculino, além do recuo da pista para quem for de carro e desejar adquirir os produtos com tranquilidade.

