Fiscalização autua mais de 35 veículos em estacionamentos irregulares em Manaus

Na zona Oeste, o foco da fiscalização foi voltado para o estacionamento especial nos shoppings e supermercados dos bairros Dom Pedro e Alvorada. Os agentes realizaram a vistoria nos veículos que estavam utilizando as vagas destinadas a idosos e Pessoas com Deficiência (PcDs) e constataram que muitos não portavam credenciais que autorizam o uso do espaço.

Na zona Centro-Sul os agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) autuaram 25 veículos e removeram seis ao parqueamento, após percorrerem as principais vias desta zona, já que ela concentra um grande número de hospitais, comércios, faculdades e é bastante acessada pelos motoristas. Todos os carros estavam em situação irregular, causando lentidão nas vias e colocando a vida de pedestres em riscos, por estarem estacionados em cima de calçadas.

