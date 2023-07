Começa terça-feira visitas domiciliares para beneficiários do Auxílio Estadual em Manaus

Em seguida, o profissional conversará com o beneficiário e aplica um questionário sobre a composição dos moradores do domicílio, data de nascimento, o sexo, a alfabetização e a cor ou raça dos moradores. O questionário também abrange perguntas sobre saúde e educação.

De acordo com a Seas, o objetivo do atendimento socioassistencial e psicopedagógico é monitorar as famílias que vivem em extrema pobreza e necessitam de atendimento humanizado, além de identificar as necessidades e demandas de serviços públicos aos beneficiários do Auxílio Estadual.

Manaus/AM- A Secretaria de Estado da Assistência Social (Seas) começará, nesta terça-feira (1º/08), a realizar visitas domiciliares para monitoramento dos beneficiários do Auxílio Estadual. O objetivo é executar a ação nos 62 municípios do estado.

