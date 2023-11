Fiscalização apreende 150 quilos de pescado irregular em Manaus

Manaus/AM - Uma fiscalização da Diretoria de Vigilância Sanitária (Visa Manaus) em parceria com a Agência de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Amazonas (Adaf), nesta quarta-feira (29), apreendeu aproximadamente 150 quilos de pescado exposto para venda, sem selo de inspeção e registro no órgão competente, em um estabelecimento da zona Centro-Sul de Manaus.

“A ação de hoje foi motivada por uma denúncia recebida pela Adaf, que requisitou o apoio da Visa Manaus para que o local pudesse ser inspecionado dentro das competências específicas de cada órgão”, explicou o diretor da Visa Manaus, Ewerton Wanderley.

No estabelecimento, foram encontrados frutos do mar, como caranguejo, camarão, crustáceos, lagosta e polvo, em embalagens de rotulagem inadequada, nas quais não constava qualquer identificação relativa à origem dos produtos ou certificações de inspeção sanitária, elementos que garantem a segurança do consumidor, como informa Ewerton.

“A ausência de certificação sanitária em alimentos representa um perigo potencial para o público, que fica sem a garantia de que a manipulação prévia do alimento e seu processo de embalo ocorreram em condições adequadas, livres de contaminação”, afirma o diretor da Visa Manaus.

Ewerton ressalta que a aquisição de alimentos nessas condições sujeita os compradores a riscos sérios de saúde. “Esse consumidor estará se arriscando ao adquirir um alimento contaminado, que pode ocasionar vários agravos de saúde e até levar a óbito”, afirma.

Os alimentos apreendidos foram encaminhados para o Aterro Sanitário Municipal para o descarte adequado.

Pelas infrações, o estabelecimento irá responder a Processo Administrativo Sanitário, que pode resultar em multa de 1 a 400 Unidades Fiscais do Município (UFM), sem prejuízo de outras sanções administrativas. O valor unitário atual da UFM é de R$ R$ 134,77.

A população pode denunciar irregularidades sanitárias relativas a produtos e serviços por meio da Ouvidoria da Visa Manaus, no número (92) 98842-8481, ou pelo e-mail [email protected].