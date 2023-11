Trânsito será monitorado durante o ‘Boi Manaus 2023’

A avenida Pedro Teixeira, em frente ao sambódromo, terá duas faixas interditadas, no sentido avenida Constantino Nery. A medida é necessária para a circulação com segurança dos pedestres.

Nas avenidas Djalma Batista, Constantino Nery, Lóris Cordovil não haverá restrições para a circulação dos veículos. No entanto, os agentes realizarão a travessia de pedestres com segurança e não permitindo irregularidades nas vias.

Manaus/AM - Para a realização da festa tradicional "Boi Manaus 2023”, a Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), vai monitorar o trânsito, na sexta-feira e sábado, 1º e 2/12, no centro de convenções Professor Gilberto Mestrinho, o sambódromo, zona Oeste da cidade. Aproximadamente 40 agentes estarão responsáveis pela fiscalização do local, auxiliando os cidadãos na travessia segura e no controle de estacionamentos irregulares.

