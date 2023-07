Fim de semana em Manaus terá esquenta’ do #SouManaus e outros 35 eventos

Manaus/AM - A Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), apoia 36 eventos neste fim de semana na capital amazonense, entre os dias 28 e 30. Dentre os eventos do fim de semana, estão o 2º Esquenta #SouManaus 2023 e os festejos contemplados no edital “Festival Folclórico dos Bairros”.

Um dos destaques entre os eventos, que acontecem neste fim de semana, está a 2ª edição do “esquenta”, que acontece no dia 30/7, domingo, a partir das 17h, no bairro Jorge Teixeira, zona Leste, e conta com a presença de artistas locais, como o palhaço Lero Lero, os cantores Guto Lima, Mayknho, do Feras do Forró e Banda Oz Bebês. A cantora Joelma, que se apresentaria no evento, teve seu show cancelado por questões de saúde.

A realização dos “esquentas” vem com o objetivo de descentralizar e democratizar o acesso à cultura. A 1ª edição aconteceu no conjunto residencial Viver Melhor 1ª etapa, zona Norte.

Programação

30/7 – 2º Esquenta #SouManaus 2023 – das 17h à 0h, na praça de alimentação do bairro Jorge Teixeira

28, 29 e 30/7 – 29° Festival Folclórico do Bairro da Redenção – das 18h à 0h, no campo de futebol do CDC da Redenção, rua Carauari, no bairro Redenção

28, 29 e 30/7 – Festival Folclórico da Cachoeirinha – das 19h à 0h, na rua Ajuricaba, entre a avenida Borba e Prosamim

29 e 30/7 – 35º Arraial da Paz – das 17h à 1h, na rua José de Macedo, esquina com a rua Francisco Melo, bairro Japiinlândia

28, 29 e 30/7 – Dança Nordestina Cangaceiros de Lampião – das 18h à 0h, na avenida Arica, praça Orlando Pimentel, bairro Mauazinho

28, 29 e 30/7 – 5º Arraial da rua 2B – das 18h à 0h, na rua 2B, quadra B, nº 35, bairro Novo Aleixo

28, 29 e 30/7 – Festival Folclórico do Sapeca – das 17h à 0h, na rua Canário, nº 77, com Santa Helena, bairro Cidade de Deus

28, 29 e 30/7 – Festival Folclórico da rua Chaves Ribeiro – das 18h às 03h, entre Kako Kaminha e Pico das Águas, bairro São Geraldo

29/7 – Arraial da rua São Sebastião – às 17h, na rua Maria de Médici - Japiim (próximo a Manauara Vidros Temperados)

26, 27, 28 e 29/7 – Ministério Público Resolutivo – na avenida Coronel Teixeira, nº 7.995, bairro Nova Esperança

27, 28, 29 e 30/7– Barco Show Amazonas – no Píer do Uiara.

28/7 – 4º Arraial do Gigante – das 9h à 0h, na rua Rosarinho, trecho com as ruas Olinto Lima e Engenheiro Vilar Fiúza da Câmara, bairro São José

28 e 29/7 – Quintal Arraial de Rua Amigos da Vasco da Gama – das 18h à 0h, na rua Vasco da Gama, bairro Cidade de Deus

28 e 29/7 – Arraial da Associação de Moradores Nova Jerusálem – das 18h à 0h, na rua Filemon, nº 144, bairro Petropólis

28, 29 e 30/7 – 9º Arraial do Instituto Naglia Amorim – das 18h às 00h, na rua Rufino de Elizalde, bairro Novo Israel

28 e 29/7 – Vila Country – das 18h às 0h, na rua Jasmim de Caiena, bairro Novo Aleixo

28, 29 e 30/7 – 2º Arraial da Beija-flor do Norte – das 17h à 0h, na quadra do GRES Beija-flor, Alameda Alphaville, bairro Novo Aleixo

28, 29 e 30/7 – 9º Festival Folclórico da Família João Liberal – das 17h à 0h, rua João Liberal, s/nº, bairro Riacho Doce 1

28 e 29/7 – Festa Junina do Manauara I – das 17h à 0h, na rua Francisco Moreira (Residencial Manauara), bairro Santa Etelvina

28, 29 e 30/7 – Arraial da Ferreira Sobrinho, na rua Ferreira Sobrinho - Petrópolis (ao lado da academia Live)

28, 29 e 30/7 – 7º Arraial Amigo do São José 2, na rua Penetração, s/nº, bairro São José 2

28 e 29/7 – 18º Festival Folclórico da Cachoeirinha – das 15h às 0h, na avenida Maués e Itacoatiara, bairro Cachoeirinha

29/7 – Arraial do Mundo Novo – das 18h à 0h, rua André João Antonil, comunidade Mundo Novo

29/7 – 1º Festival Folclórico da rua 13 de Maio – das 18h à 0h, na rua 13 de Maio, bairro Colônia Oliveira Machado

29/7 – Arraial do ISFAM e Pada – das 17h à 0h, na rua Ipê, s/nº, Campo do Asteca, conjunto João Bosco, bairro Coroado 3

29/7 – 1º Arraial do Instituto Nascimento – das 16h à 0h, na rua das Pratas, nº 71, Gilberto Mestrinho, bairro Nova Vitória

29/7 – 2º Congresso Geral da CIIC – às 20h, na rua Tupinambá, nº 119-B, bairro Nova Cidade

29/7 – Arraial Junina Matutos – às 18h, na rua Ayrton Senna, Campo Bela Vista - Bela Vista/Puraquequara

29/7 – Arraial do Nova República – às 20h, na rua Professor Francisco Bacelar, antiga rua A-3, bairro Japiim

29/7 – Festividade Miam Church – às 17h, na avenida Santa Isabel, bairro Cachoeirinha

29/7 – 2ª Edição do Arraial do Conjunto Cidadão 2 – às 17h, na rua 14, com Coletora “A”, conjunto Cidadão 12, bairro Monte das Oliveiras

29/7 – Festival Gospel – às 18h, na rua Rio Guaporé, nº 102, Gilberto Mestrinho, bairro Nova Vitória

29/7 – Festival Andrezão – das 18h à 0h, na rua Oráculo, no Campo Arena Areal Andrezão, bairro Monte das Oliveiras

29/7 – Arraial da Comunidade Nossa Senhora de Fátima – das 18h à 0h, na avenida Tarumã, bairro Praça 14 de Janeiro

30/7 – MiniMisses Amazonas – das 9h às 18h, no CSU do Parque 10 de Novembro

30/7 – Encontro de Mulheres Negras Latino Americana – às 18h, na avenida Japurá, nº 1362, bairro Praça 14 de Janeiro