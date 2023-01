Feira de Produtos Regionais da ADS acontece no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - O primeiro fim de semana de 2023 contará com seis edições das feiras de produtos regionais da Agência de Desenvolvimento Sustentável do Amazonas (ADS). No sábado serão realizadas três edições e no domingo uma. Além dessas que ocorrem na área urbana, nos dois dias, também será realizada a feira no KM-29 da AM-010, área rural de Manaus. Todas as edições ocorrem no período da manhã.

Das 5h às 11h, do sábado (7), os consumidores poderão realizar suas compras no Centro Cultural Povos da Amazônia (Antiga Bola da Suframa); Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola (Cidade Nova) e Comando Geral da Polícia Militar (Petrópolis). Além de frutas e verduras comercializadas direto do produtor rural, as feiras da ADS também oferecem pescado, doces e balas regionais, artesanato e plantas ornamentais, garantindo diversidade aos clientes.

Já no domingo (8), a Feira da ADS ocorrerá no Complexo Turístico da Praia da Ponta Negra, no estacionamento próximo a rotatória do Tropical Hotel. A feira entra em atividade a partir das 6h e segue em funcionamento até às 12h. Assim, como nas outras edições, o local também conta com barracas de café regional.

Zona Rural

Uma opção para quem reside na área rural de Manaus ou que transita pela rodovia AM-010, é a Feira da ADS do KM-29, sentido Manaus-Rio Preto da Eva. Inaugurada em junho de 2022, a feira tem se consolidado como uma importante alternativa para os consumidores daquela região e para os consumidores que seguem viagem pela estrada. A feira acontece todos os sábados e domingos, a partir das 7h.

As feiras de produtos regionais da ADS, além de gerarem economia na mesa do consumidor amazonense, oferecendo produtos de qualidade, com preço diferenciado, também são fundamentais para o sustento de homens e mulheres que vivem da agricultura familiar. Atualmente, uma média de 250 produtores estão ativos nas edições que ocorrem na capital.

Confira o calendário das Feiras da ADS na capital:

Terças-feiras, das 14h às 19h

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

• Sumaúma Park Shopping, avenida Noel Nutels, Cidade Nova

Quarta-feira, das 15h às 19h

• Shopping Ponta Negra, avenida Coronel Teixeira, Ponta Negra

Quintas-feiras, das 14h às 19h

• Praça de Alimentação do Dom Pedro, rua José Bonifácio

• Manaus Plaza Shopping, avenida Djalma Batista, Chapada

Sábado, das 5h às 11h

• Comando Geral da Polícia Militar, rua Benjamin Constant, Petrópolis

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Crespo

• Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, rua Gandu, Cidade Nova

Sábado e domingo, das 7h ao meio-dia

• Rodovia AM-010, Km 29 (sentido Rio Preto da Eva)

Domingo, das 6h ao meio-dia

• Praia da Ponta Negra, bairro Ponta Negra