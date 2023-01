Ruas do Centro de Manaus recebem serviços de revitalização e limpeza

Manaus/AM - As ruas do Centro da capital estão recebendo uma série de serviços de limpeza e revitalização. Na última quinta-feira (5), equipes do órgão deram continuidade aos serviços de poda, capina, pintura de meio-fio e varrição das vias.

De acordo com o secretário da Semulsp, Sabá Reis, o objetivo do trabalho é de manter a área central ainda mais limpa e organizada.



Os serviços foram executados por 100 servidores que foram distribuídos nas ruas Joaquim Nabuco, Comendador Clementino, José Clemente, Silva Ramos e avenidas Ayrão e Lourenço Braga, além do Parque Elsa Simões.



Em algumas localidades, foram encontrados uma grande quantidade de lixo espalhado e grandes objetos deixados em cantos de rua.

As equipes de sensibilização da Semulsp estão visitando esses locais, orientando moradores e comerciantes quanto ao horário da coleta domiciliar, da importância de manter os logradouros públicos sempre limpos e como agendar o serviço da coleta agendada.