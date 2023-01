Vídeo: Cliente flagra rato comendo pão em estufa de supermercado

"O EPA tem um contrato com a empresa Bio Brasil de controle de pragas há vários anos, e esta questão é levada muito a sério por se tratar de uma rede de alimentos. Por estarmos em uma época de chuvas fortes e frequentes, o entendimento no momento é que este rato veio da rua, e não se trata de uma contaminação interna. A primeira providência, que já foi tomada, foi a interdição da área, e uma reforma para refazer a estrutura da padaria. O grupo DMA, responsável pela rede de supermercados, já está trabalhando com a Bio Brasil para identificar de onde veio o rato e localizar a origem disso."

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.