Feira de Flores de Holambra começa na próxima sexta-feira em Manaus

Manaus/AM - A tão aguardada Feira de Flores de Holambra em Manaus começa na próxima sexta-feira (3), e vai até 19 de novembro, na Praça da Saudade, Centro da cidade, e promete encantar os visitantes com mais de 200 tipos de flores e uma infinidade de atrações. A entrada é gratuita.

Com abertura diária das 09h00 às 21h00, a Feira será um verdadeiro paraíso para os amantes da natureza e da jardinagem. Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma variedade impressionante de flores exóticas, plantas ornamentais e acessórios para jardim, tudo disponível para venda.

A feira também contará com um stand regional especial, onde você poderá adquirir adubos e uma variedade de espécies de plantas da Amazônia. Além disso, terá oficinas com instruções sobre como plantar e cultivar algumas espécies de flores e plantas frutíferas locais.

Além da vasta seleção de flores, o evento contará com uma praça de alimentação repleta de opções gastronômicas para atender aos desejos do público. Será possível saborear deliciosas opções culinárias enquanto se maravilha com as cores e perfumes das flores ao redor.

Para garantir que toda a família possa desfrutar da feira, também haverá uma Área Kids, com valores acessíveis, especialmente projetada para entreter os filhos dos visitantes. Com atividades lúdicas e divertidas supervisionadas por profissionais capacitados, as crianças poderão se divertir enquanto os pais exploram tranquilamente a feira.

Também ocorrerão apresentações culturais com shows de música e apresentações de artistas locais no palco principal da feira de flores para o entretenimento de todos.

A agenda com os horários e artistas poderá ser encontrada nas redes sociais da feira. A Feira de Flores de Holambra é um evento imperdível para os apaixonados por flores, jardins e natureza. Para mais informações entrar em contato pelos números 92 98139-8861 e 92 99105- 8620. Redes Sociais: Instagram è @feiradeflores.manaus Facebook è hhps://www.facebook.com/feiradeflores.manaus