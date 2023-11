Virada Sustentável Manaus acontece neste fim de semana; confira programação

Manaus/AM - Com o tema “Virada da Amazônia”, a nova edição da Virada Sustentável Manaus ocorre no próximo final de semana, nos dias 4 e 5 de novembro, e vai ocupar a capital amazonense com uma programação cultural intensa. Serão realizadas mais de 70 atividades gratuitas em nove bairros da cidade, incluindo exposições, oficinas, palestras, brincadeiras e ações socioambientais, com o objetivo de promover a conservação do meio ambiente e do bioma amazônico.



Considerado o maior evento de sustentabilidade da América Latina, a Virada Sustentável Manaus é realizada pela Fundação Amazônia Sustentável (FAS), com correalização da Virada Sustentável Nacional e apoio do Conselho Criativo, que possui mais de 60 organizações da sociedade civil amazonense, além de voluntários.



Segundo a coordenadora da Virada Sustentável Manaus e responsável pela Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Cristine Rescarolli, a programação vai movimentar a cidade com atividades e atrações da Amazônia para a Amazônia. “Teremos grandes instalações no Largo São Sebastião e outras atividades que têm como objetivo difundir a sustentabilidade, acontecendo em todas as zonas da cidade”, afirma.



Entre os destaques, está a instalação artística “Eggcident” do artista holandês Henk Hofstra, que chama a atenção para o atual momento de aquecimento global. O artista traz ovos gigantes, que estão literalmente “sendo fritos” nas calçadas do Largo São Sebastião.



Confira a prévia da programação:



4 de novembro



8 às 22h - Exposição Eggcident, no Largo São Sebastião, Centro



8 às 22h - Expo ODS, no Largo São Sebastião, Centro



8 às 11h - Remada Ambiental, na Marina do Davi, Tarumã



8 às 12h - Distribuição de mudas na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



8 às 12h - Drive Thru Ambiental na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



8 às 12h - Mutirão de limpeza na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado



8h - Performance teatral - Espatódea Trupe, na sede do Morhan, na Colônia Antônio Aleixo



8h - Plantio e distribuição de mudas na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



8h - Liang gong, ginástica chinesa, na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



8 às 10h - Caminha ambiental na Ponta das Lajes



8 às 12h - Falas de conscientização na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado



8 às 12h - Ver Bem Coroado na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado



8 às 18h - Grafite no muro da Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



8h - Oficina de brigadeiro vegano na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



9h - Oficina de compostagem de material orgânico na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



9h - Aula de zumba na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



9 às 10h - Projeto Garis da Alegria na rua Vinícius de Moraes, no bairro Coroado



9 às 17h - Exposição 'Manaus sobrevivente, retratos de uma forte estiagem', no Complexo Esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira



10h - Performance teatral - Coletivo Casa teatro Taua Caá, no Soul do Monte, no Monte das Oliveiras



15h - Quiz ambiental no Largo são Sebastião, Centro



16h - Educação ambiental lúdica para coleta seletiva, no Largo São Sebastião, Centro



16h - Reciclagem com materiais recicláveis, na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



16h - Partida de futebol solidário na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



16h - Pintura e arte no rosto, na Escola Estadual Senador Antovila Mourão, no São Lázaro



16h - Oficina 'Criatividade com casca de alimentos' no Complexo Esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira



17h - Projeto Patas Verdes, no Largo São Sebastião, Centro



Feira da FAS no Largo São Sebastião, Centro



5 de novembro



8 às 22h - Exposição Eggcident, no Largo São Sebastião, Centro



8 às 22h - Expo ODS, no Largo São Sebastião, Centro



8 às 12h - Distribuição de mudas na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



8 às 12h - Divulgação de livros e escritores do bairro na quadra e salão do CDCC, no Coroado



8 às 12h - Feira de artesanato da ASSIC e artesãs do bairro na quadra e salão do CDCC, no Coroado



9h - Palestra sobre saúde na quadra e salão do CDCC, no Coroado



9h - Oficina de reciclagem de resíduos sólidos na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



9h - Apresentação do grupo de dança na praça Padre Pedro Vignola, na Cidade Nova



9h - Quiz ambiental no Soul do Monte, no Monte das Oliveiras



9h30 - Oficina de horta urbana e compostagem e doação de mudas a quadra e salão do CDCC, no Coroado



9 às 17h - Exposição 'Manaus sobrevivente, retratos de uma forte estiagem', no Complexo Esportivo Casinha Branca, no Jorge Teixeira



10h - Sarau de poesia com temática ambiental na quadra e salão do CDCC, no Coroado



10h Oficina de pintura com tintas naturais na quadra e salão do CDCC, no Coroado



11h - Apresentações artísticas na quadra e salão do CDCC, no Coroado



16h - Educação ambiental lúdica para coleta seletiva, no Largo São Sebastião, Centro



17h - Performance Danças Urbanas - Grupo Holograma, no Largo São Sebastião, Centro



Feira da FAS no Largo São Sebastião, Centro