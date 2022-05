FCecon divulga resultado de seleção de bolsista para estudo sobre HPV

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon), divulga, nesta segunda-feira (16), o resultado final para a seleção de bolsista para atuar no projeto de pesquisa “Autocoleta e teste de HPV em mulheres não rastreadas para o câncer cervical.



A candidata aprovada em 1º lugar foi Nicolle Tainá Brandão dos Santos, que será convocada por e-mail para a assinatura do termo de compromisso. O início das atividades está vinculado à liberação dos recursos pelo Ministério da Saúde (MS).

Adriana Patrícia Brelaz Lopes Gomes ficou em 2º lugar, podendo ser contemplada com bolsa caso haja desistência de Nicolle. Nicolle Santos receberá uma bolsa no valor de R$ 3 mil, pelo período de dois anos, com possibilidade de renovação por mais 6 a 12 meses. A carga horária de dedicação às atividades do projeto é de 40 horas semanais.



A pesquisa é desenvolvida pela Universidade Estadual de Maringá e terá a participação da FCecon, que será a responsável pelas coletas na Região Norte. O estudo é financiado pelo Ministério da Saúde (MS).