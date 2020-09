Manaus/AM - O Bragantino-PA venceu por 3 a 1 o Fast-AM nesta quarta-feira (30), em partida realizada no Estádio Diogão, no Pará, pela terceira rodada da Série D do Campeonato Brasileiro. Com a vitória, o time paraense assumiu a liderança do Grupo 1, o Fast por enquanto ocupa a segunda posição.

Os gols da partida foram marcados por Paulo de Tárcio, Edicleber e Mauro Praia para o Bragantino e Dadá marcou pela o Fast.