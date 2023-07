Família de mulher esmagada em ponto de ônibus pede indenização de R$ 1,3 milhão em Manaus

Edson estava com a esposa no momento da tragédia. A mulher foi prensada contra um poste e morreu no local do acidente. O motorista saiu do local sem prestar socorro.

O acidente aconteceu no dia 26 de dezembro de 2022. Andrea estava no ponto de ônibus aguardando o coletivo, na avenida Coronel Teixeira, para ir ao trabalho quando foi atingida pela picape desgovernada dirigida por Leonardo.

Manaus/AM - A família de Andrea Trindade Oliveira, que morreu esmagada por um carro em um ponto de ônibus, na zona oeste de Manaus, pediu uma indenização de R$ 1,3 milhão ao motorista que causou o acidente, Leonardo Oliveira, 22, e o pai dele, o empresário Adauto do Carmo, dono do veículo.

