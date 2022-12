Viúvo de mulher esmagada em ponto de ônibus vai à delegacia e relata tragédia em Manaus

Manaus/AM - O marido de Andréia Trindade de Oliveira, 46, morta esmagada por um carro em um ponto de ônibus nesta segunda-feira (26), no bairro Ponta Negra, foi até ao 19º DIP para dar informações sobre o caso.

Segundo o delegado Costa Silva, o marido de Andréia, que estava com ela no momento da tragédia, se apresentou para registrar sobre o ocorrido. "A delegada plantonista está fazendo as oitivas preliminares do marido e de outros familiares. Como é um caso que envolve acidente de trânsito com resultado morte, certamente será encaminhada amanhã para a delegacia de acidente de trânsito [DEAT]", explicou.

Ainda segundo o delegado, o motorista que invadiu o ponto de ônibus e fugiu sem prestar socorro ainda não foi localizado. "Fugir e não prestar socorro é uma forma de agravamento da penalização e a polícia vai verificar as imagens do local, da vizinhança, para conseguir constatar o autor do delito e tomar as providência legais cabíveis", disse Silva, acrescentando que as providências serão iniciadas após as oitivas.

Conforme Silva, devido a repercussão do caso, há a possibilidade que o motorista se apresente. "Não é descartado a apresentação. Alguns casos o próprio autor se apresenta às vezes um ou dois dias depois, na presença de um advogado, mas enquanto isso os levantamentos serão feitos e com toda a certeza a polícia vai conseguir chegar a esse autor", finalizou.

